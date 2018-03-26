وزارة المالية تطرح 2.2 مليار جنيه اليوم فى صورة سندات خزانة

وزارة المالية تطرح 2.2 مليار جنيه اليوم فى صورة سندات خزانةالإثنين، 26 مارس 2018 05:00 ص
عمرو الجارحى وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب
إضافة تعليق
يطرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 2.2 مليار جنيه، الأولى بقيمة 1.2 مليار جنيه، لأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة مليار جنيه، لأجل 10 سنوات.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
إضافة تعليق
رموز السياسة والإعلام بحفل السفارة السعودية احتفاءً بـ"أحمد قطان".. وزير الدولة للشئون الأفريقية بعد انتهاء عمله سفيرا بالقاهرة: لم أشعر بالخوف فى مصر لثقتى فى جيشها.. وتكريم الرئيس السيسى أفضل ما أختم به عملى
البرلمان يرفع القبعة للداخلية.. عضو دفاع البرلمان: تصفية مرتكبى حادث الإسكندرية رسالة طمأنة للمصريين للمشاركة فى الانتخابات.. محمد زين: تحية للشرطة ورجالها.. والعوضى: القضاء عليهم فى وقت قياسى يؤكد كفاءة الأمن
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة