نيويورك تايمز: أمريكا توسع حربها ضد تنظيمات الإرهاب فى ليبيا







نيويورك (أ ش أ)

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على أول ضربة جوية يشنها الجيش الأمريكى ضد مقاتلى تنظيم القاعدة جنوب ليبيا مطلع هذا الأسبوع، فى إشارة إلى احتمال حدوث توسع كبير فى الحملة الأمريكية لمكافحة الإرهاب فى الدولة الواقعة فى شمال أفريقيا.

وذكرت الصحيفة- فى تقرير نشرته على موقعها الالكترونى اليوم الإثنين- أن البنتاجون يركز هجماته المضادة للإرهاب فى ليبيا حتى الآن، بشكل شبه حصرى على مقاتلى داعش- إذ يصل عدد الهجمات التى نفذها الجيش الأمريكى عام 2016 إلى ما يقرب من 500 غارة جوية فى مدينة سرت الساحلية، طوال أشهر عديدة لتدمير معقل داعش هناك.

واستدركت الصحيفة الأمريكية قائلة إن هجوم أمس الذى أعلنت عنه القيادة الأمريكية فى أفريقيا وأسفر عن مقتل مسلحين اثنين، إحداهما هى المتحدثة باسم فرع القاعدة شمال غرب أفريقيا، استهدف ملاذا شهيرا جنوب غرب ليبيا يضم مزيجا من عناصر القاعدة وغيرها من الجماعات المتطرفة التى تنشط أيضا فى منطقة الساحل فى النيجر وتشاد ومالى والجزائر.

ونقلت الصحيفة عن ديبورا جونز التى عملت سفيرة للولايات المتحدة لدى ليبيا فى الفترة من 2013 إلى 2015، قولها إن هذا الهجوم "على يبدو هو استمرار لتوسيع نشاط أفريكوم القيادة العسكرية الأمريكية فى إفريقيا فى المناطق الليبية غير الخاضعة لسيطرة الحكومة".

وأشارت إلى أن طائرة أمريكية بدون طيار أطلقت صاروخا على منزل فى مدينة أوباري، التى تبعد 435 ميلا جنوب طرابلس، فى منطقة قريبة من حقول النفط الكبرى دمرتها النزاعات العرقية العنيفة فى 2015. ونقلت وسائل إعلام محلية عن السكان المحليين قولهم إن هذا المنزل كان يتردد عليه عدد من الأجانب.