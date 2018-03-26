ننشر صور المصرى ضحية صواريخ الحوثيين على العاصمة السعودية







كتب عبد الوهاب الجندى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مجموعة من الصور للضحية المصرى، الذى استشهد نتيجة للصواريخ الحوثية على العاصمة السعودية الرياض.

وكان المتحدث الإعلامى للدفاع المدنى السعودى، بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، أعلن أن مقيما استشهد وأصيب اثنين آخرين جميعهم من الجنسية المصرية، نتيجة لسقوط إحدى الشظايا على سكنهم.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة للهجمات الصاروخية التى تعرضت لها المملكة من داخل الأراضى اليمنية والتى قامت قوات الدفاع الجوى السعودى باعتراضها جميعاً وتدميرها.



أحد المصابين



إحدى الصور المتداولة



القوات السعودية فى محيط الحادث



جانب من الحادث