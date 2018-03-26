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نقيب التمريض تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالجيزة وتؤكد: صوتى للسيسى

الإثنين، 26 مارس 2018 10:40 ص
نقيب التمريض تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالجيزة وتؤكد: صوتى للسيسى الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض بصوتها فى الانتخابات الرئاسية





آية دعبس
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أدلت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، اليوم لجنة رقم 70 بمعهد فتيات القدس النموذجى بالجيزة بشارع الوفاء والأمل .

وأكدت نقيب التمريض، فى بيان اليوم، ان اللجان الانتخابية تشهد عرس ديمقراطى كبيرا يعطى للعالم كله صورة مضيئة عن مصر، مؤكدة أن ما شهدته باللجان يؤكد ان المصريين مسلمين ومسحيين على قلب رجل واحد ومن خلف بلدهم يعملون لرفعتها .

وقالت: إن المصريين سيبهرون العالم بنزولهم للانتخابات مؤكدة انها اعطت صوتها للرئيس السيسى لاستكمال مسيرته التنموية لاصلاح البلاد والارتقاء بها وتابعت : على الجميع النزول للانتخابات من اجل مصر .

وأضافت نقيب التمريض أن مد فترة الانتخابات يساهم الى حد كبير فى فرص اكبر للمشاركة الانتخابية مؤكدة ان تنظيم الانتخابات واللجان يتم بشكل يسهل الاجراء داخل اللجنة الانتخابية بدون زحام .

 

 


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