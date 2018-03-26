نقيب البيطريين لأعضاء النقابة: المشاركة بالانتخابات الرئاسية واجب وطنى

نقيب البيطريين لأعضاء النقابة: المشاركة بالانتخابات الرئاسية واجب وطنىالإثنين، 26 مارس 2018 02:00 ص
الدكتور خالد العامرى
كتبت آية دعبس
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دعا الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، كافة الأطباء البيطريين للمشاركة بانتخابات الرئاسة، المقرر لها اليوم الإثنين، والثلاثاء، والأربعاء، قائلا: "المشتاركة فى انتخابات الرئاسة واجب وطنى على كل مصرى، فى مواجهة حملات التشكيك والدعوات الهدامة المنتشرة حاليا من قوى الشر والظلام، لمقاطعة الانتخابات".
وأضاف العامرى لـ"اليوم السابع": تلك الدعوات تهدف إلى إثارة الفتن والتشكيك وزعزعة الأمن الداخلى للبلاد، والإساءة لصورة مصر بالخارج.
ووجه رسالة لأعضاء النقابة قائلاً: "أدعوكم بصفتى النقيب العام بضرورة المشاركة، فى هذا الاستحقاق المهم عبر التوافد على صناديق الانتخابات للتعبير عن آرائكم بحرية تامة، وإرسال رسالة للعالم بأن الشعب المصرى على قدر كبير من الوعى".
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