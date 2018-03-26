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موجز أخبار الساعة 10 مساء.. الإقبال على الانتخابات طعنة فى قلب الإرهاب

الإثنين، 26 مارس 2018 10:00 م
موجز أخبار الساعة 10 مساء.. الإقبال على الانتخابات طعنة فى قلب الإرهاب موجز أخبار الساعة 10





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نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، منها: أن محافظات مصر شهدت توافد الناخبين بأعداد كبيرة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، تصدر كبار السن والسيدات المشهد الانتخابى فى أول أيام الماراثون.
 
 
 
 
أكد اثنان من المراقبين الأمريكيين للانتخابات الرئاسية بمصر أنهما شهدا خلال اليوم الأول من عملية الاقتراع إقبالا واضحا وأجواء احتفالية ومشاركة نسائية، كما أكدا استقرار العملية الانتخابية والحالة الأمنية.
 
 
 
 
أغلقت اللجان الانتخابية أبوابها بعد انتهاء اليوم الأول للتصويت فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018 فى تمام التاسعة مساء ومازالت عملية الاقتراع مستمرة فى بعض اللجان نظرا لوجود ناخبين فى الحرم الانتخابى، حيث لا يجوز لرئيس اللجنة غلقها طالما متى تواجد ناخبين.
 
 
 
 
 
 
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدم صحة صورة حلق شعر إحدى الطالبات بمدرسة بالفيوم، موضحة أن الواقعة المشابهة الوحيدة حدثت منذ أربع سنوات بمدرسة قصر بياض التابعة لإدارة إبشواي التعليمية في عهد وكيل الوزارة السابق.
 
     
 
 
 
أدلى محمد المغربى والد الشهيد خالد المغربى، بصوته فى الانتخابات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بمدينة طوخ فى محافظة القليوبية، موضحا أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى على جميع المواطنين. 
 
 
 
 
 
 
نشرت صفحة المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، صورا جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إدلاءه بصوته فى الانتخابات الرئاسية.
 
 
 
 
أدلى عروسان بصوتيهما بأحد اللجان الانتخابية بمركز منوف بمحافظة المنوفية، فى صورة جديدة للمشاركة السياسية الفاعلة. حيث توافد العروسان على لجنة الانتخاب بالمدرسة الثانوية المشتركة بمركز منوف.
 
 
 
 
خاض لاعبو المنتخب الوطنى الأول تدريبهم الأخير بالملعب الفرعى لاستاد لاتس جراند بمدينة زيوريخ السويسرية لمواجهة منتخب اليونان وديا غدا، ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم بروسيا الصيف المقبل.
 
 
 
 
 
تضمن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية العديد من المشاهد الملفتة، التى أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعى، من رقص وفرح أمام اللجان، وابتكار أزياء مخصوصة للعرس الانتخابى، كما تصدر كبار السن المشهد الانتخابى.
 
 
 
 
 
 
شهدت الساعات الأولى للانتخابات الرئاسية، التى انطلقت اليوم الاثنين، حرص قيادات مجلس النواب، على التوافد إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، والاصطفاف فى طوابير الانتخابات الطويلة، لاسيما مع الإقبال الكثيف للمواطنين منذ الصباح، فى مشهد وصفوه بـ"الحضارى".
 
 
 
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ساعات قليلة تلك التى مرت على بداية الانتخابات الرئاسية فى مصر 2018، والتى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس موسى مصطفى موسى، وقد توافد عدد كبير من المواطنين للإدلاء بصوتهم والمشاركة فى تحديد مصير بلدهم، فبين الفنانين والشخصيات العامة والمواطن العادى، رصدت كاميرا "برلمانى" العديد من المظاهر التى شهدتها اللجان الانتخابية المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية.

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