"من الفن للسياسة والرياضة".. هؤلاء شاركوا فى الانتخابات بـ 6 أكتوبر







كتب رامى ناجى - هانى محمد - أحمد الجعفرى - حازم سعد حسب الله - تصوير حسن محمد

شهدت مدينة السادس من أكتوبر خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، مشاركة عدد كبير من نجوم الفن والسياسة والإعلام، أدلوا بأصواتهم، على مدار اليوم فى لجان مختلفة، وكان من أبرز المشاركين من نجوم الرياضة الكابتن عبد العزيز عبد الشافى المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، وهشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد وممدوح الششتاوى المدير التنفيذى للجنة الأولمبية المصرية.

كما شارك بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية من نجوم الفن، الفنان الكبير حسين فهمى والذى أدلى بصوته فى إحدى مدارس مدينة الشيخ زايد، والمطرب الشعبى حكيم والفنانة بشرى، فضلاً عن الفنانتين حنان ترك ولقاء سويدان، ومن الإعلام الكاتب الصحفى مجدى الجلاد، والإعلامى معتز الدمرداش.

ومن الساسة شارك الرئيس السابق السابق عدلى منصور فى الانتخابات الرئاسية وأدلى بصوته بمدرسة الحى الأول للتعليم الأساسى بمدينة 6 أكتوبر، كما أدلى المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر بصوته فى لجنته بمدرسة القرية السياحية بالحى المتميز بمدينة 6 أكتوبر، فضلاً عن محمد الجارحى أمين اللجان المتخصصة بحزب مستقبل وطن، وأخيراً من رجال الدين أدلى الدكتور على جمعة بصوته الانتخابى فى لجنته بمدرسة الحى الأولى للتعليم الأساسى.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الجيزة 5 ملايين و257 ألفا و734 مواطنا يصوتون فى 983 لجنة فرعية، تشرف عليها 23 لجنة عامه و567 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.























