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مفتى الجمهورية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمسقط رأسه بالبحيرة

الإثنين، 26 مارس 2018 10:28 ص
مفتى الجمهورية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمسقط رأسه بالبحيرة مفتى الجمهورية يدلى بصوته





كتب لؤى على
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أدلى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بصوته صباح اليوم الإثنين فى الانتخابات الرئاسية، فى لجنة مدرسة "بنى الدلنجات" التجريبية للغات، بمسقط رأسه في مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

وأكد المفتى، فى تصريحات له عقب الإدلاء بصوته، أن التصويت فى الانتخابات واجب وطنى يُظهر مدى وعينا بالتحديات التى يواجهها وطننا، مشددًا على ضرورة أن يحكِّم كل ناخب ضميرَه عند اختياره لمن ينتخب.

وجدد مفتى الجمهورية دعوته إلى الشعب المصري أن يُظهروا للعالم كله إعلاءهم للمصلحة الوطنية، عبر مشاركتهم الإيجابية والفعالة في التصويت بالانتخابات ودعم أركان الدولة المصرية.

 

 

 

 

 

 

 


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