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محمد بن زايد والرئيس الكورى الجنوبى يشهدان اكتمال محطة نووية أولى بالإمارات

الإثنين، 26 مارس 2018 01:28 م
محمد بن زايد والرئيس الكورى الجنوبى يشهدان اكتمال محطة نووية أولى بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى





أبوظبى (أ ش أ)
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شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى ومون جى إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، الاحتفالية التى أقيمت بمناسبة اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى فى مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية بالامارات.

وأفادت وكالة الأنباء الاماراتية وام، أنه جرى الاحتفال بهذه المناسبة فى موقع العمليات الإنشائية للمحطة النووية الأولى بمنطقة الظفرة فى إمارة أبوظبي، إيذانا بهذا الإنجاز التاريخى الذى يضع دولة الإمارات العربية المتحدة فى المرتبة الأولى عربيا التى تملك محطة سلمية تجارية للطاقة النووية ولتصبح أول عضو جديد ينضم إلى القطاع النووى السلمى العالمى منذ عام 1985.

ونقلت وام عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قوله خلال الاحتفال :" إن اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى يعد انجازا تاريخيا لدولة الإمارات العربية المتحدة ويساهم فى ترسيخ مكانتها المشرفة على الخريطة الدولية لما للبرنامج النووى السلمى الإماراتى من دور محورى فى دعم النمو وتنويع الاقتصاد وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة".

وأضاف :إن البرنامج النووى السلمى الإماراتى يحظى بمكانة استراتيجية ودور هام وحيوى فى دعم نمو الدولة عبر تعزيز أمن الطاقة وتنويع الاقتصاد.

وقال بن زايد " اليوم هو يوم تاريخى لقطاع الطاقة فى دولة الإمارات العربية المتحدة ونحن نمضى قدما فى إنجاز أحد أهم المشاريع الاستراتيجية فى الدولة".

واردف :إن الامارات وكوريا بلدان طموحان تجمعهما رؤية متقاربة ويرتبطان بعلاقات إستثنائية هى نموذج يحتذى، مؤكدا أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين متينة ومثمرة ومتطورة وتخدم مصالحنا العليا وستحظى بدعم وافر لتكون أكثر رسوخا وقوة فى المرحلة المقبلة وبما ينعكس خيرا على شعبى البلدين.

كما أكد بن زايد أن دولة الامارات تواصل ريادتها عبر الاستثمار فى مشاريع التنمية المستدامة، ونحن فخورون بهذا الانجاز الحيوى الذى تقف خلفه كفاءات ومهارات إماراتية، هى اليوم رصيدنا للمستقبل، نعول عليها فى ترجمة تطلعاتنا إلى واقع ملموس.

 


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