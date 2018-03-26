محافظ سوهاج ينعى مواطن وافته المنيه عقب الإدلاء بصوته بالمنشأة







سوهاج – عمرو خلف

نعى الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، المواطن فايز كونار القمص، 45 سنة، والذى وافته المنية مساء اليوم عقب الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة الشيخ علام الابتدائية بالمنشاه .

وتقدم المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعيا المولى عز وجل ان يتغمده برحمته وان يلهم أهله الصبر والسلوان، مشيدا بروح المواطن وإصراره على الادلاء بصوته من اجل الوطن، وعلينا ان تحتذى بروحه ونستمد القوة من تلك النماذج الوطنية التى عشقت الوطن وان يخلص الجميع فى اداء واجبه لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية الشاملة .

وكلف المحافظ صلاح عبدالباسط رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه بتقديم الدعم وتيسير اجراءات الدفن والمشاركة فى الجنازة وتقديم واجب العزاء إلى اسرة الفقيد.