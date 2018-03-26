محافظ القاهرة يدلى بصوته فى الانتخابات بلجنة فى مصر الجديدة

محافظ القاهرة يدلى بصوته فى الانتخابات بلجنة فى مصر الجديدةالإثنين، 26 مارس 2018 02:40 م
محافظ القاهرة يدلى بصوته
كتب سيد الخلفاوى
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أدلى المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالمدرسة الفندقية بالنزهة.
وأكد المحافظ عقب إدلائه بصوته أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطنى على كل مصرى ومصرية ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير على خطى ثابتة نحو التقدم فى جميع المجالات.
وأشاد المحافظ بإقبال المواطنين على الادلاء بأصواتهم وخاصة أننا مازلنا فى اليوم الأول من الانتخابات مشيراً إلى حرص المرأة المصرية على تصدر المشهد الانتخابى فى السنوات الأخيرة.
كما تفقد المحافظ لجنة مدرسة التوفيقية بشبرا للتأكد من توافر الوسائل التى تتيح للمواطنين الادلاء بأصواتهم بيسروسهولة كتوافر كراسى متحركة لكبار السن ومبردات المياه والمراوح ومظلات الحماية الناخبين من حرارة الشمس.
كما حرص المحافظ على تفقد محيط عدد من اللجان الانتخابية للتأكد من نظافتها وعدم وجود أى إشغالات أو مخلفات أو صناديق قمامة أو سيارات متهالكة ومتروكة بالشوارع المحيطة باللجان.
وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استعداد تام لمواجهة أى طارئ خلال أيام الانتخابات وتقديم الدعم اللوجيستى الفورى لكل متطلبات العملية الانتخابية.
محافظ القاهرة يدلى بصوته فى الإنتخابات بمصر الجديدة (1)
محافظ القاهرة يدلى بصوته فى الإنتخابات بمصر الجديدة (2)
محافظ القاهرة يدلى بصوته فى الإنتخابات بمصر الجديدة (3)
محافظ القاهرة يدلى بصوته فى الإنتخابات بمصر الجديدة (4)
محافظ القاهرة يدلى بصوته فى الإنتخابات بمصر الجديدة (5)
محافظ القاهرة يدلى بصوته فى الإنتخابات بمصر الجديدة (6)
محافظ القاهرة يدلى بصوته فى الإنتخابات بمصر الجديدة (7)
محافظ القاهرة يدلى بصوته فى الإنتخابات بمصر الجديدة (8)
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