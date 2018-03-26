محافظ الإسكندرية يدلى بصوته بمدرسة السيرة الحسنة الإعدادية







الإسكندرية جاكلين منير

أدلى الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بصوته بمدرسة السيرة الحسنة الاعداديه بنات بمنطقة فلمنج التابعة لحي شرق، كما اطمأن على بدء العملية الانتخابية، ودخول المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وعدم وجود أي معوقات تعوق سير الانتخابات، والتأكد من تنفيذ كافة الاستعدادات والترتيبات، وفقا للخطة التى أعدتها المحافظة للإنتخابات الرئاسية 2018 ، وإستقبال الناخبين باللجنة .

وحث المحافظ المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، قائلا: صوتكم أمانة نحاسب عليه جميعا، مؤكدا على أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية، فالمشاركة فى الانتخابات هي حق دستورى لكل مواطن، ووسيلة لكي يثبت المصرين للعالم اجمع وحدة و قوة الشعب المصري، وقدرته على صنع مستقلبله و تقرير مصيره.

وخلال وجوده في اللجنة، أكد سلطان على ضرورة خروج العملية الانتخابية بالشكل الذي يليق بمظهر مصر أمام العالم، وضمان توفير كافة التسهيلات اللازمة لسير العملية بكل سهولة ويسر ، وتابع بنفسه مستوى التجهيزات للجان ، والنظافة العامة بها، وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات لكبار السن وذوى الإعاقة وتوفير عدد من الكراسي المتحركة لهم بكافة المقار الانتخابية.