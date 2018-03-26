مجموعة ثانية من مسلحى "فيلق الرحمن" تغادر الغوطة الشرقية فى سوريا







(رويترز)

قالت وسائل إعلام سورية رسمية إن ما يربو على خمسة آلاف مقاتل من المعارضة السورية وعائلاتهم استقلوا 77 حافلة، فى انتظار مغادرة الغوطة الشرقية فى اليوم الثانى لعملية إجلاء من معقلهم السابق قرب العاصمة دمشق.

وتوصلت جماعة فيلق الرحمن، وهى الجماعة الرئيسية فى منطقة عربين بالغوطة الشرقية، لاتفاق يوم الجمعة يسلم بموجبه المقاتلون المنطقة للحكومة وينقلون إلى منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة فى شمال غرب سوريا.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن نحو ألف مقاتل وأقاربهم غادروا يوم السبت.

وبعد هجوم جوى وبرى مستمر منذ شهر واتفاقات إجلاء مع فيلق الرحمن وجماعة أحرار الشام، تسيطر القوات الموالية للحكومة السورية على معظم المعقل السابق للمعارضة الذى يبعد 15 كيلومترا إلى الشرق من دمشق.

وقبل الهجوم الأخير، كان عدد سكان المنطقة 400 ألف نسمة. وتتعرض المنطقة لحصار قوات الحكومة منذ 2013 ولم يبق تحت سيطرة المعارضة المسلحة سوى مدينة دوما وهى أكثر المناطق كثافة سكانية فى الغوطة الشرقية.