لحظة بلحظة.. ملايين المصريين يصوتون فى الانتخابات الرئاسية بأنحاء مصر

لحظة بلحظة.. ملايين المصريين يصوتون فى الانتخابات الرئاسية بأنحاء مصرالإثنين، 26 مارس 2018 09:42 ص
لجان الانتخابات الرئاسية
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انطلقت صباح اليوم الأربعاء الانتخابات الرئاسية 2018، التى ينتظم التصويت بها فى أنحاء مصر من اليوم حتى الأربعاء المقبل، وتستقبل اللجان 59 مليون ناخب مدرجين فى قاعدة بيانات الناخبين، يختارون رئيس مصر من بين المرشحين: الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسياسى موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.
ومع انتظام التصويت فى مئات اللجان الفرعية بكل المحافظات، نتابع معكم مسار الانتخابات ولجانها وكثافة المصوتين ومشاركة النجوم والشخصيات العامة، وكل ما يخص السباق الرئاسى على امتداد 72 ساعة يغطيها التصويت، وصولا إلى إعلان النتيجة مطلع أبريل المقبل، ويمكنك متابعة كل ما يخص الانتخابات لحظة بلحظة عبر "اليوم السابع" وتغطيته الحية والمباشرة.
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