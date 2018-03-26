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كمال الجنزورى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 26 مارس 2018 01:09 م
كمال الجنزورى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية الدكتور كمال الجنزورى يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية





كتبت: هند مختار
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أدلى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء السابق، بصوته فى الانتخابات الرئاسية.

 

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

 


 

 


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