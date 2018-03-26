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قطاع الأمن العام يداهم بؤراً إجرامية على مستوى الجمهورية ويضبط 3579 محكوم عليه

الإثنين، 26 مارس 2018 03:06 م
قطاع الأمن العام يداهم بؤراً إجرامية على مستوى الجمهورية ويضبط 3579 محكوم عليه حملات أمنية





كتب محمود عبد الراضى
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نجحت الأجهزة الأمنية فى تنفيذ 33883 حكما قضائيا ضد 3579 محكوم عليه، فى إطار جهود أجهزة الوزارة لرفع مستوى تنفيذ الأحكام القضائية، حيث قامت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية) بحملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط المحكوم عليهم الهاربين فى كل القضايا الجنائية وكذا الصادر ضدهم أحكام متعددة ووشيكة السقوط.

 

 


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