قطاع الأمن العام يداهم بؤراً إجرامية على مستوى الجمهورية ويضبط 3579 محكوم عليه







كتب محمود عبد الراضى

نجحت الأجهزة الأمنية فى تنفيذ 33883 حكما قضائيا ضد 3579 محكوم عليه، فى إطار جهود أجهزة الوزارة لرفع مستوى تنفيذ الأحكام القضائية، حيث قامت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية) بحملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط المحكوم عليهم الهاربين فى كل القضايا الجنائية وكذا الصادر ضدهم أحكام متعددة ووشيكة السقوط.