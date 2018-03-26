فيديو..طارق قابيل: الانتخابات الرئاسية خطوة مهمة نحو استكمال بناء مصر الحديثة (صور)







كتب إسلام سعيد

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، فى تصريحات له عقب إدلائه بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمدرسة سيزا نبراوى بالقاهرة الجديدة، إن الانتخابات الرئاسية تمثل خطوة مهمة نحو استكمال بناء مصر الحديثة ذات الدور السياسى والاقتصادى الفاعل ليس فقط فى محيطها الاقليمى لكن على المستوى الدولى أيضاً.

وأشار إلى أن الإنجازات التى تحققت خلال المرحلة الماضية جاءت لتؤكد للعالم أجمع أن الشعب المصرى قادر على تخطى الصعاب ومواجهة التحديات للوصول الى تحقيق آماله وطموحاته نحو بناء دولته الحديثة.

وقال قابيل إن نزول المصريين بكثافة فى الانتخابات رسالة لكل العالم بأن إرادة المصريين وحدها هى التى ستحدد مصير هذه الأمة لبناء الدولة المصرية الديمقراطية الحديثة، وصفحة جديدة مشرفة فى تاريخ هذا الوطن العظيم

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق المزيد من التكاتف بين قوى الشعب المصرى للقضاء نهائياً على الإرهاب الغاشم واستكمال مسيرة التنمية الشاملة فى ظل مشهد سياسى مستقر وعلاقات متوازنة مع مختلف دول العالم.

ولفت إلى أن نجاح مصر فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى جاء ليؤكد سعى مصر لخلق واقع جديد يلبى آمال وطموحات قوى الشعب وبصفة خاصة الشباب الذين يمثلون الأمل فى مستقبل أفضل لمصر والمصريين.































