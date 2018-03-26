فيديو.. شباب وفتيات التجمع الخامس يحتفلون فى الميادين قبل انطلاق الانتخابات







كتب إبراهيم أحمد

على أنغام أغنية مساء الخير ياريس للفنان حسين الجسمى، احتشد عشرات المواطنين من الشباب فى الشوارع والميادين بالقاهرة، وخاصة بمناطق القاهرة الجديدة، احتفالا بالعرس الديمقراطى التى تشهده البلاد صباح غدا الإثنين أول أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية.

وظهر الشباب والفتيات يحملون إعلام مصر، ويرقصون فرحا على أنغام الدى جى فى ميادين التجمع الخامس.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 59 مليونا و78 ألفاً و138 مصريا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.

وتستحوذ محافظة القاهرة على 7 ملايين و409 آلاف و843 ناخبا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، بإشراف 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.