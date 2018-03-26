فيديو.. تزايد أعداد الناخبين فى السويس قبل غلق باب التصويت







سيد نون ومحمد فتحى

احتفل المواطنون أمام اللجان الانتخابية بالسويس فى ختام اليوم الأول من انتخابات الرئاسة بالهتاف والغناء والرقص أمام اللجان الانتخابية.

وشهدت لجان انتخابات حى فيصل والسويس والأربعين إقبالا كبيرا خلال الساعة الأخيرة فى اليوم الانتخابى.

وقال محافظ السويس اللواء أحمد حامد، إن اليوم الأول فى انتخابات الرئاسة داخل محافظة السويس شهد إقبالا كبيرا من المواطنين.

وأكد محافظ السويس، أنه يثق أن اليوم الثانى فى الانتخابات واليوم الثالث ستشهد إقبالا كبيرا من المواطنين بالمحافظة على التصويت فى الانتخابات.

و تزايدات منذ قليل وقبل غلق باب التصويت فى اليوم الاول أعداد الناخبين أمام أبواب لجان الانتخابات بمعظم قرى ومدن محافظة المنوفية، حاملين أعلام مصر، مرددين هتافات الجيش والشعب إيد واحدة.



1- طفل يرتدي ملابس الجيش