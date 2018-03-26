فيديو.. تزايد أعداد الناخبين فى السويس قبل غلق باب التصويت

فيديو.. تزايد أعداد الناخبين فى السويس قبل غلق باب التصويتالإثنين، 26 مارس 2018 08:45 م
اللجان الانتخابية بالسويس
سيد نون ومحمد فتحى
إضافة تعليق
احتفل المواطنون أمام اللجان الانتخابية بالسويس فى ختام اليوم الأول من انتخابات الرئاسة بالهتاف والغناء والرقص أمام اللجان الانتخابية.
وشهدت لجان انتخابات حى فيصل والسويس والأربعين إقبالا كبيرا خلال الساعة الأخيرة فى اليوم الانتخابى.
وقال محافظ السويس اللواء أحمد حامد، إن اليوم الأول فى انتخابات الرئاسة داخل محافظة السويس شهد إقبالا كبيرا من المواطنين.
وأكد محافظ السويس، أنه يثق أن اليوم الثانى فى الانتخابات واليوم الثالث ستشهد إقبالا كبيرا من المواطنين بالمحافظة على التصويت فى الانتخابات.
و تزايدات منذ قليل وقبل غلق باب التصويت فى اليوم الاول أعداد الناخبين أمام أبواب لجان الانتخابات بمعظم قرى ومدن محافظة المنوفية، حاملين أعلام مصر، مرددين هتافات الجيش والشعب إيد واحدة.
1- طفل يرتدي ملابس الجيش
2- احتفال الاهالي
إضافة تعليق
الوطنية للانتخابات" توضح آخر تطورات عملية الانتخابية.. المتحدث باسم الهيئة: المحذوفون من القاعدة الانتخابية مليون و510 آلاف مواطن.. القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية الأعلى تصويتا.. وإعلان النتيجة 2أبريل
صور .."المصريون شداد وقت الأزمات".. طوابير الناخبين صفعة على وجه وسائل الإعلام الغربية المحرضة ضد مصر.. الإقبال الكثيف يكذب التقارير الإعلامية عن العزوف.. والانتخابات الرئاسية تمزج جميع فئات المجتمع فى جسد واحد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة