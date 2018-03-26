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عمليات الحكومة: فتح لجنتين بمحافظة المنيا بعد تأخر فتحهما لتأخر القضاة

الإثنين، 26 مارس 2018 10:01 ص
عمليات الحكومة: فتح لجنتين بمحافظة المنيا بعد تأخر فتحهما لتأخر القضاة اللواء إسماعيل طه محافظ دمياط





كتبت هند مختار
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أعلنت غرفة عمليات مجلس الوزراء، فتح اللجنتين بمحافظة المنيا، حيث تلقت الغرفة شكوى بخصوص تأخر فتحهما بسبب تأخر وصول القضاة. 

 

قال اللواء إسماعيل طه، محافظ دمياط إن هناك انتظام فى سير الانتخابات بالمحافظة.

 

قالت غرفة عمليات محافظة بورسعيد، إن هناك إقبال من المواطنين على الانتخابات وهناك طوابير منذ الصباح الباكر من قبل المواطنين أمام اللجان.

 

ومن جانبها أعلنت غرفة عمليات محافظة الشرقية انتظام الانتخابات بوجود 1139 لجنة بالمحافظة. 

 

 


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