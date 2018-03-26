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عبور 151سفينة قناة السويس بحمولة 9.4 مليون طن فى 3 أيام

الإثنين، 26 مارس 2018 08:00 ص
عبور 151سفينة قناة السويس بحمولة 9.4 مليون طن فى 3 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس





الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الثلاث أيام الماضية من الجمعة، وحتى أمس الأحد، عبور151 سفينة بحمولة 9.4 مليون طن.

وأشار مميش، فى تصريحات صحفية، إلى أن القناة استقبلت حمولات خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى، تقدر بـ 171.2 مليون طن، مقارنة بـ 154 مليون طن بزيادة قدرها 17.2 مليون طن، وهو ما يؤكد استمرار الآثار الإيجابية لقناة السويس الجديدة فى زيادة أعداد السفن والحمولات العابرة للقناة، وكذلك نجاح السياسات التسويقية المرنة التى اتبعتها الهيئة فى جذب خطوط ملاحية جديدة.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أنه يوم الجمعة عبرت قناة السويس 47 سفينة بحمولة 2.9 مليون طن، كما عبرت يوم السبت 48 سفينة بحمولة 2 مليون و300 طن، وأمس الأحد عبرت 56 سفينة قناة السويس بحمولة 3 مليون و300 ألف طن، ليصل إجمالى عبور السفن خلال الـ 3 أيام فقط 151 سفينة بحمولة 9.4 مليون طن .

   


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