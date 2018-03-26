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طلاب يصطفون بميدان مصطفى محمود لحث المصريين على المشاركة بالانتخابات

الإثنين، 26 مارس 2018 11:37 ص
طلاب يصطفون بميدان مصطفى محمود لحث المصريين على المشاركة بالانتخابات طلاب يصطفون فى ميدان مصطفى محمود





كتب - أحمد جمعة
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احتفى عدد من طلاب المدارس بالانتخابات الرئاسية رافعين أعلام مصر ومرددين هتافات احتفاء بالعرس الديمقراطى الذى تعيشه مصر.
 
 
واصطف الطلاب فى مشهد حضارى فى ميدان مصطفى محمود لحث المواطنين المصريين على المشاركة فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية 2018.
 
واحتشد عدد كبير من المواطنين المصريين أمام لجان الاقتراع منذ التاسعة صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وشهدت اللجان حضور لافت للسيدات وكبار السن.
 
 
يذكر أن عدد الناخبين فى محافظة الجيزة 5 ملايين و257 ألفا و734 مواطنا يصوتون فى 983 لجنة فرعية، تشرف عليها 23 لجنة عامه و567 مركزا انتخابيا.
 
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.

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