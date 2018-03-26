ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته 800 قرص ترامادول قبل سفرة إلى الكويت







كتب محمود عبد الغنى

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى، من ضبط راكب مسافر إلى الكويت بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.

وأثناء إنهاء إجراءات الركاب على متن طائرة الخطوط الكويتية المتجهة إلى الكويت اشتبهت الخدمة المعنية على جهاز كشف الحقائب فى وجود جسم معتم داخل إحدى حقائب الراكب، وبفتح الحقيبة وتفتيشها عثر بداخلها على ٤ علب لعقار سنترام "فيتامينات" مبرشمة ومغلفة وبفتحها تبين احتوائها على 800 قرص لعقار الترامادول المخدر.

تم ضبط الراكب وتحرير محضر له وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة معه.