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صور.. وزير الخارجية الفرنسى: حل الدولتين يضمن السلام بين فلسطين وإسرائيل

الإثنين، 26 مارس 2018 10:15 م
صور.. وزير الخارجية الفرنسى: حل الدولتين يضمن السلام بين فلسطين وإسرائيل الرئيس الفلسطينى ووزير الخارجيه الفرنسي





(أ ف ب) تصوير رويترز
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أعلن وزير الخارجية الفرنسى جان ايف لودريان الإثنين فى رام الله ان الرئيس إيمانويل ماكرون سيزور الأراضى الفلسطينية وإسرائيل "فى خريف" 2018، مشيرا إلى "تهديدات تحدق بحل الدولتين".

وقال بعد مباحثات مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس: "نحن نرى أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذى من شأنه أن يضمن سلاما عادلا ودائما بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وللتوصل إلى ذلك هناك طريق وحيد هو المفاوضات بين الجانبين بدعم من المجتمع الدولي".

وأضاف فى مؤتمر صحفى مع نظيره الفلسطينى محمود المالكى: "ان الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ولفلسطين سيتم فى الوقت المناسب فى إطار هذه العملية" التفاوضية.

وتابع أن فرنسا مستعدة فى هذا السياق "لمرافقة كافة المبادرات ذات المصداقية لإعادة اطلاق المفاوضات".

وقال لودريان: "فى الخريف سيأتى الرئيس ماكرون الى هنا بهدف التأكيد على أعلى مستوى الالتزام الملموس لفرنسا بخدمة السلام وإلى جانب الفلسطينيين". كما سيزور رئيس الوزراء الفرنسى أدوار فيليب نهاية مايو إسرائيل والأراضى الفلسطينية.

وشدد وزير الخارجية الفرنسى على أن "تسريع الاستيطان يعرقل السلام" مشيرا إلى أن الوضع الإنسانى للفلسطينيين "يثير مزيداً من القلق".

الرئيس الفلسطيني ووزير الخارجية الفرنسي
الرئيس الفلسطيني ووزير الخارجية الفرنسي

 

وزير الخارجية الفرنسى جان ايف لودريان وأبو مازن
وزير الخارجية الفرنسى جان ايف لودريان وأبو مازن

 

وزير الخارجية الفرنسى جان ايف لودريان
وزير الخارجية الفرنسى جان ايف لودريان

 

 


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