صور.. والدة شهيد بأسيوط: شاركت بالانتخابات حفاظا على تضحيات الجيش







أسيوط ـ محمود عجمى

أكدت والدة الشهيد الرائد محمد صلاح، شهيد موقعة البرث فى سيناء، على أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء فى مصر، قائلة:" أنا نزلت أشارك فى الانتخابات وده يوم صعب عليا جدا لأنه بيفكرنى بابنى الشهيد محمد ، لأنه زى النهاردة كان واقف خدمة أمام لجان الانتخابات فى محافظة الدقهلية".

وأضافت:" زى النهاردة محمد ابنى اتصل بيا وقال لى يا ماما نزلتِ انتخبتى ولا لأ.. قولت أيوة نزلت يا حبيبى.. وقتها كان الشهيد فرحان بالانتخابات لأنه كان بيحب بلده وربنا اختاره مع الشهداء فى موقعة البرث ".

وناشدة والدة الشهيد محمد صلاح، المرأة الأسيوطية وكل الشباب والفتيات بالنزول والمشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية حفاظا على مصر وحتى لا يشعر أبناء الشهداء بأن تضحياتهم تضيع هدرًا".

وأدلت والدة الشهيد الرائد محمد صلاح شهيد موقعة البرث بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بلجنة 22 ومقرها مدرسة الجلاء بمدينة أسيوط .

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، لاستقبال الناخبين فى انتخابات الرئاسة المصرية 2018؛ ويتنافس فى الانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وانتشر رجال القوات المسلحة والشرطة فى محيط وداخل المقار الانتخابية لتأمين الناخبين وتوفير مناخ أمن للإدلاء بأصواتهم.

وقال المستشار عاطف عباس رئيس محكمة أسيوط الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بأسيوط ، إنه تمت الاستعانة بـ750 قاضيا من جميع الهيئات القضائية يشاركهم 4 آلاف و193 موظف من العاملين بالهيئات القضائية وجميع الجهات الحكومية بالمحافظة بالإضافة إلى عدد من القضاة بصفة احتياطية يتم الاستعانة بهم فى حالة الضرورة؛ مضيفًا أنه تم اتخاذ الإجراءات لتصويت الوافدين من خارج المحافظة فى أقرب لجنة فرعية بموجب تصريح مسبق صادر من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة أسيوط مليونان و563 ألفا و259 مواطنا يصوتون فى 599 لجنة فرعية تشرف عليها 15 لجنة عامة و497 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.



