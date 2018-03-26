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صور.. مدير أمن الجيزة يتفقد اللجان الانتخابية بالعمرانية

الإثنين، 26 مارس 2018 05:09 م
صور.. مدير أمن الجيزة يتفقد اللجان الانتخابية بالعمرانية مدير أمن الجيزة يتوسط الشباب المشاركين فى الانتخابات





كتب بهجت أبو ضيف
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واصل اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة جولته الخاصة بتفقد اللجان الانتخابية، حيث تفقد عددا من اللجان بمنطقة العمرانية، كما التقى بالناخبين الذين التقطوا معه بعض الصور التذكارية.

 

وأكد مدير أمن الجيزة للناخبين أن كل المقرات الانتخابية تم تأمينها، مشددا على الضباط والأفراد المشاركين فى عملية التأمين الالتزام ببنود الخطة الأمنية الخاصة بتأمين محافظة الجيزة خلال أيام الانتخابات الثلاثة.

 

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 59 مليونا و78 ألفًا و138 مصريا يصوتون فى 13 ألفًا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

 

وفى الجيزة يصوت 5 ملايين و257 ألفا و734 ناخبا فى 983 لجنة فرعية بإشراف 23 لجنة عامة، و567 مركزا انتخابيا.

 

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