صور.. محمد طنطاوى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالدقى

صور.. محمد طنطاوى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالدقىالإثنين، 26 مارس 2018 10:06 م
محمد أحمد طنطاوى رئيس قسم الأخبار بـ"اليوم السابع"
كتب أحمد جمعة و محمد صبحى
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أدلى الكاتب الصحفى محمد أحمد طنطاوى رئيس قسم الأخبار بـ"اليوم السابع"، بصوته باللجنة الفرعية رقم 4 المنعقدة بمدرسة الشهيد أحمد أبو دهب التابعة لدائرة قسم الدقى.فى إطار حرصه على المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية، وضمان الاستقرار بمسيرة التنمية التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأعوام الأربعة الماضية .
يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
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