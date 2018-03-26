صور.. محمد ثروت عقب الإدلاء بصوته: لازم نشارك علشان الأمن يفضل موجود







كتب مدحت وهية

أدلى الفنان محمد ثروت بصوته منذ قليل بمقر اللجنة الانتخابية رقم ٣ بكلية التربية الرياضية بنات بالزمالك.

وقال الفنان محمد ثروت، فى تصريحات لليوم السابع، عقب الإدلاء بصوته، إن شعور المواطنين بالأمان والتحرك داخل شوارع القاهرة دون خوف يتطلب نزول الجميع للإدلاء بأصواتهم الانتخابية، مضيفا، "هننزل علشان الأمن والأمان اللى بنشعر به حاليا".

يأتى ذلك فى الوقت الذى كثفت فيه القوات المسلحة والشرطة من تواجدها أمام مقر اللجان لتأمين الانتخابات وتسيير دخول الناخبين خاصة كبار السن.

يذكر أن عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريباً يعاونهم 110 آلاف موظف.







