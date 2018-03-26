صور.. محافظ البحر الأحمر يدلى بصوته بمدرسة الميناء الإعدادية بالغردقة

صور.. محافظ البحر الأحمر يدلى بصوته بمدرسة الميناء الإعدادية بالغردقةالإثنين، 26 مارس 2018 11:19 ص
محافظ البحر الاحمر يدلى بصوته
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أدلى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2018، بلجنة مدرسة الميناء الاعدادية بمدينة الغردقة .
وأكد المحافظ عقب ادلائه بصوته أن لجان محافظة البحر الاحمر فتحت فى مواعيدها الرسمية من الزعفرانة شمالا حتى راس حدربة جنوبا ، مؤكدا على أن غرفة عمليات المحافظة تتابع العملية الانتخابية بشكل دورى .
يذكر أن يبلغ عدد الناخبين فى البحر الأحمر 336 ألفا و954 مواطنا يصوتون فى 110 لجنة فرعية تشرف عليها 8 لجان عامة و109 مركزا انتخابيا.
كما يبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف .
اثناء التصويت
المحافظ أثصناء التسجيل
المحافظ بعد التصويت
المحافظ يسجل بيناته
محافظ البحر الاحمر بلجنه التصويت
محافظ البحر الاحمر يدلى بصوته
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