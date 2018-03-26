صور.. عروسان من أسوان يدليان بصوتيهما فى انتخابات الرئاسة: الفرحة فرحتين

صور.. عروسان من أسوان يدليان بصوتيهما فى انتخابات الرئاسة: الفرحة فرحتينالإثنين، 26 مارس 2018 08:48 م
أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم - صلاح المسن
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أدلى عريس وعروسة بصوتيهما فى انتخابات الرئاسة المصرية 2018، داخل لجنة جمعية الشابات المسلمات بمدينة أسوان.
وصل العريس ياسر وعروسته إلى مقر اللجنة قبل دخولهما عش الزوجية، إلى مقر اللجنة الانتخابية وسط الأغانى النوبية وزفة نوبية بالعصا، بجانب الأغانى الوطنية.
وقال العروسان، إنهما أجلا حفل زفافهما لتكون الفرحة فرحتين، وللتفاؤل بالانتخابات الرئاسية، وقررا عقد قرانهما فى أول أيام العرس الانتخابى للرئاسة، ليشهد ذلك اليوم التاريخى على ذكرى بارزة تظل فى ذهنهما ويرويهما إلى أبنائهما وأحفادهما، مشيرين إلى أنهما قررا دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى.
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