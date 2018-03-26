صور .. عبد الباسط حمودة يتقدم صفوف الناخبين أمام اللجان بحدائق القبة

صور .. عبد الباسط حمودة يتقدم صفوف الناخبين أمام اللجان بحدائق القبةالإثنين، 26 مارس 2018 08:27 ص
عبد الباسط حمود يتقدم الناخبين
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احتشد الناخبون أمام لجان الانتخاب بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة ، بمشاركة الفنان الشعبى عبد الباسط حمودة، استعدادا للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف
ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.
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