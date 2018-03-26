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صور.. توافد كبير من السيدات وكبار السن أمام اللجان الانتخابية فى دمياط

الإثنين، 26 مارس 2018 11:47 ص
صور.. توافد كبير من السيدات وكبار السن أمام اللجان الانتخابية فى دمياط جانب من توافد المواطنين





دمياط عبده عبد البارى
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تشهد قرى ومراكز دمياط تزايدا ملحوظا فى أعداد الناخبين وخاصة كبار السن والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة، الذين توافدوا للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وتشهد لجان كفر البطيخ وكفر سعد والزرقا والسرو زحامًا شديدا من الناخبين الذين اصطفوا فى طوابير أمام اللجان.

وقام مجندين من قوات الجيش المكلفين بتأمين اللجان الانتخابية بمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة على الإدلاء بأصواتهم.

فيما وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بتوفير كراسى متحركة بمحيط اللجان الانتخابية وعددها 251 لجنة انتخابية فى 225 مركز انتخابى بكافة قرى ومدن المحافظة، وذلك لنقل ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، لمقار لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة دمياط 983 ألفا و947 مواطنا يصوتون فى 251 لجنة فرعية تشرف عليها 10لجنة عامة و225 مركزا انتخابيا.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.

 

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