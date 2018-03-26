شعبة المواد الغذائية: توقعات بزيادة المبيعات خلال أيام الانتخابات الرئاسية







(أ ش أ)

أعلنت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية استقرار أسعار السلع بسبب توافر المعروض بالسوق فى ظل وجود حالة ركود نسبى خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة برئاسة المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، لمناقشة حالة السوق ومدى توافر المعروض من السلع المختلفة فى ظل الاستعدادات المبكرة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وتوقعت شعبة المواد الغذائية - فى بيان صادر عن غرفة القاهرة التجارية اليوم الاثنين، زيادة المبيعات خاصة على مدار اليوم واليومين المقبلين وهى أيام الانتخابات الرئاسية، حيث سيكون لها مردود إيجابى على رواج مبيعات بعض السلع الغذائية مثل: المياه المعدنية والغازية والعصائر والبسكويت، كونها ستلاقى إقبالا كبيرا من الناخبين على مدار يومهم الانتخابى.

وذكر البيان أن العربى بحث - فى أول اجتماع للشعبة بعد إعادة تشكيل مجلس إدارتها من جديد الأسبوع الماضى - مدى توافر السلع فى ظل الاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك ودراسة حالة السوق؛ للاطمئنان على توافر السلع والوقوف على أى مستجدات أولا بأول.

وشدد العربى على ضرورة زيادة متابعة السوق وما يدور به فى الأيام المقبلة خاصة مع العد التنازلى لدخول الشهر الكريم والسعى لتكثيف معروض السلع؛ لمواجهة أى زيادة فى الطلب للحفاظ على توازن الأسعار.. منوها بأن رصد الأسعار بالسوق بشكل يومى أمر مهم، وهو دور مهم للشعبة على اعتبار أنها تمثل قطاعا له أهمية خاصة عند المواطنين.

من جانبه، استعرض رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة عمرو حامد - أمام رئيس الغرفة - حالة السوق، مؤكدا توافر السلع واستقرار أسعارها مع وجود حالة ركود نسبى فى المبيعات حيث لم تتخط حاجز الـ60% من المستهدف.. متوقعا استمرار الاستقرار خلال الفترة المقبلة.