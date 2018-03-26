شحنة ذهب تصل القاهرة من منجم السكرى استعدادا لشحنها إلى كندا

شحنة ذهب تصل القاهرة من منجم السكرى استعدادا لشحنها إلى كنداالإثنين، 26 مارس 2018 09:10 م
مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، شحنة ذهب خام من منجم السكرى على متن طائرة خاصة، تمهيدا لنقلها إلى كندا لتنقيتها وبيعها فى البورصات العالمية.
وأوضح مصدر بالمطار، أن الشحنة وصلت على متن طائرة خاصة قادمة من مرسى علم، داخل 24 طردًا بإجمالى 392 كيلو جرام ذهب خام، وتم تفريغ الشحنة بحضور مندوب من الدمغة والموازين.
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