شحنة ذهب تصل القاهرة من منجم السكرى استعدادا لشحنها إلى كندا







كتب محمود عبد الغنى

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، شحنة ذهب خام من منجم السكرى على متن طائرة خاصة، تمهيدا لنقلها إلى كندا لتنقيتها وبيعها فى البورصات العالمية.

وأوضح مصدر بالمطار، أن الشحنة وصلت على متن طائرة خاصة قادمة من مرسى علم، داخل 24 طردًا بإجمالى 392 كيلو جرام ذهب خام، وتم تفريغ الشحنة بحضور مندوب من الدمغة والموازين.