سحر نصر عقب الإدلاء بصوتها: أشارك مع أسرتى كسيدة مصرية وليس كوزيرة (صور)

كتب محمد مجدى السيسى _ محمود راغب - تصوير حسام عاطف

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنها شاركت فى الانتخابات مع أسرتها كسيدة مصرية، وليست كوزيرة بالحكومة، مؤكدة على أهمية مشاركة كافة المواطنين بالانتخابات الرئاسية، لتوجيه رسالة إلى العالم، مشيرة إلى أنها لمست تواجد أعداد كبيرة من الناخبين منذ بداية اليوم.

وأضافت نصر، فى تصريحات صحفية، عقب ادلائها بصوتها بالانتخابات الرئاسية، بمدرسة قومية الأهرام الابتدائية بمصر الجديدة، أنه على الجميع أن يشارك برأيه بغض النظر عما من سيصوت له.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى أن تلك الانتخابات هى استحقاق دستورى هام يتطلب المشاركة، وأن تدل على أن المصريين يد واحدة، مضيفة أن تلك الانتخابات سيكون تأثير على الوضع الاقتصادى، وسيعود بالنفع على الاستثمار، لافتة إلى أن البرنامج الاقتصادى يهدف لتقديم خدمة حيدة للمواطن المصرى.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهوية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.