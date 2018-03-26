روسيا تحافظ على صدارة موردى النفط الخام للصين







رويترز

احتفظت روسيا بموقعها كأكبر مورد للنفط الخام إلى الصين فى فبراير الماضى، حسبما أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاثنين، وهو الموقع ذاته الذى احتلته خلال يناير وطوال العامين الأخيرين على أساس سنوى.

وتفيد البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية، بأن روسيا وردت 5.052 مليون طن، بما يعادل 1.32 مليون برميل يوميا، خلال الشهر الماضى، بزيادة نسبتها 17.8% عن معدلات التوريد قبل عام.

وبحسب البيانات الرسمية، حلت المملكة العربية السعودية فى المرتبة الثانية بشحنات قدرها 4.635 مليون طن، أو 1.21 مليون برميل يوميا، خلال الشهر الماضى، منخفضة 2.9% على أساس سنوى.