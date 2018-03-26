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رفع 11 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات مرورية بالجيزة

الإثنين، 26 مارس 2018 08:40 ص
رفع 11 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات مرورية بالجيزة سيارة متروكة - صورة أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

 

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رفع 11 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 4 سيارات تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4  دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

 

 


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رفع 11 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات مرورية بالجيزة

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