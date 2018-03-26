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رجال الجيش والشرطة يساعدون المواطنين وكبار السن فى التصويت بالمطرية.. صور

الإثنين، 26 مارس 2018 11:37 ص
رجال الجيش والشرطة يساعدون المواطنين وكبار السن فى التصويت بالمطرية.. صور طوابير





كتبت منى ضياء
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توافد مواطنون من كبار السن على لجان27 و 28 بمدرسة أحمد عرابي بالمطرية للإدلاء بأصواتهم في أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية.

 

ووقف رجال الجيش والشرطة امام اللجان في استقبال المواطنين ومساعده كبار السن منهم في الوصول إلى أماكن اللجان المسجلين به.

 

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام  الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.

 

رجال الجيش والشرطة يساعدون المواطنين وكبار السن فى التصويت بالمطرية (1)
 
رجال الجيش والشرطة يساعدون المواطنين وكبار السن فى التصويت بالمطرية (2)
 
رجال الجيش والشرطة يساعدون المواطنين وكبار السن فى التصويت بالمطرية (3)
 
رجال الجيش والشرطة يساعدون المواطنين وكبار السن فى التصويت بالمطرية (4)
 
رجال الجيش والشرطة يساعدون المواطنين وكبار السن فى التصويت بالمطرية (5)
 
رجال الجيش والشرطة يساعدون المواطنين وكبار السن فى التصويت بالمطرية (6)
 
رجال الجيش والشرطة يساعدون المواطنين وكبار السن فى التصويت بالمطرية (7)
 
رجال الجيش والشرطة يساعدون المواطنين وكبار السن فى التصويت بالمطرية (8)
 
رجال الجيش والشرطة يساعدون المواطنين وكبار السن فى التصويت بالمطرية (9)
 
رجال الجيش والشرطة يساعدون المواطنين وكبار السن فى التصويت بالمطرية (10)
 
رجال الجيش والشرطة يساعدون المواطنين وكبار السن فى التصويت بالمطرية (11)
 
رجال الجيش والشرطة يساعدون المواطنين وكبار السن فى التصويت بالمطرية (12)
 
رجال الجيش والشرطة يساعدون المواطنين وكبار السن فى التصويت بالمطرية (13)
 
رجال الجيش والشرطة يساعدون المواطنين وكبار السن فى التصويت بالمطرية (14)
 
رجال الجيش والشرطة يساعدون المواطنين وكبار السن فى التصويت بالمطرية (15)

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