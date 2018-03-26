رابطة العالم الإسلامى تدين إطلاق مليشيا الحوثى صواريخ باليستية تجاه السعودية







الرياض (أ ش أ)

أدانت رابطة العالم الإسلامى، إطلاق ميليشيا الحوثى فى اليمن المدعومة من إيران صواريخ باليستية باتجاه الأماكن السكنية فى بعض المدن السعودية.

ووصفت الرابطة ـ فى بيان لها أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين ـ هذه العملية الإجرامية بأنها تأتى فى سياق محاولاتها اليائسة المدعومة من النظام الإيرانى بما يمثله من محور الشر فى المنطقة والعالم بأسره..مؤكدة أن هذه الممارسات العبثية تزيد عزيمة التحالف العربى بقيادة السعودية لمواجهة هذا المد الإجرامى.

يذكر أن المتحدث الرسمى لقوات التحالف (تحالف دعم الشرعية فى اليمن) العقيد الركن تركى المالكى أعلن أمس أن قوات الدفاع الجوى للتحالف رصدت عملية إطلاق 7 صواريخ بالستية من داخل الأراضى اليمنية باتجاه أراضى المملكة.

وأفاد العقيد المالكى بأن ثلاثة منها كانت باتجاه مدينة الرياض وواحد باتجاه خميس مشيط وواحد باتجاه نجران واثنان باتجاه جازان وتم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضها جميعًا وتدميرها من قبل قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى.