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الإثنين، 26 مارس 2018 03:04 م
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داليا خورشيد تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالقاهرة الجديدة

الإثنين، 26 مارس 2018 02:13 م
داليا خورشيد تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالقاهرة الجديدة داليا خورشيد رئيس مجلس إدارة شركة إيجل كابيتال





كتب أمنية الموجى
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أدلت، منذ قليل، داليا خورشيد رئيس مجلس إدارة شركة إيجل كابيتال بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، بمدرسة القاهرة التجريبية الجديدة بالتجمع الأول.

 

وشهدت اللجان تأمينا مكثفا من قوات الشرطة والجيش، حيث كثفت أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط اللجان وعززت تواجدها فى المناطق الملتهبة وسيناء، وتم نشر قوات الأمن فى الطرق المؤدية للجان.

 

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.

 

فيما يبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.


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