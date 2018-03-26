خطة وزارة الصحة لتأمين لجان الانتخابات الرئاسية × 10 معلومات







كتب وليد عبد السلام

رفعت وزارة الصحة والسكان، درجة الاستعدادا بجميع المستشفيات إلى الدرجة القصوى على أن يتم عقد غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة على مدار الساعة للتأمين الطبى طيلة أيام الانتخابات الرئاسية.

"اليوم السابع" يستعرض فى تحليل معلوماتى آليات وزارة الصحة لتأمين الإنتخابات الرئاسة بمختلف لجانها على مستوى الجمهورية.

1- الدفع بـ 2400 سيارة إسعاف مجهزة وموزعة فى محيط اللجان الانتخابية

2- تخصيص سيارة لتغطية الخدمة الطبية لـ من 5 إلى 7 لجان انتخابية

3- توفير من 5 : 10 سيارات إسعاف كمخزون استراتيجى لكل محافظة يدفع بها حال الاحتياج

4- تجهيز 71 % من مستشفيات الإحالة لاستقبال أى مصابين

5- إخلاء 30% من أسرة الرعاية المركزة و30% من الأسرة الداخلية

6- توفير أطباء من حملة الدكتوراه فى تخصصات إصابات وحوادث الطرق

7- تأمين الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات

8- زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بالأقسام الحرجة خلال فترة الانتخابات

9- توفير 20 ألف كيس دم بمختلف الفصائل و27 ألف و542 وحدة بلازما

10- استخدام سيارات القوافل الطبية كعيادات متنقلة