خبراء المفرقعات يتسلمون لجان الانتخابات لإجراء عمليات التمشيط قبل بدء التصويت

خبراء المفرقعات يتسلمون لجان الانتخابات لإجراء عمليات التمشيط قبل بدء التصويتالإثنين، 26 مارس 2018 01:00 ص
سيارات مفرقعات - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
تسلم خبراء المفرقعات ورجال الدفاع المدنى على مستوى الجمهورية، كافة اللجان الانتخابية المنتشرة بكافة القطاعات، لتتم عمليات فحص وتعقيم ومسح شامل بواسطة الكلاب البوليسية والأجهزة الكشفية وضباط المفرقعات، للكشف المبكر عن أى مفرقعات أو أجسام غريبة تثير الذعر أثناء إجراء التصويت فى الانتخابات الرئاسية.
كما يقوم خبراء المفرقعات بالكشف والفحص الأولى للسفارات والمنشآت العامة والشرطية، للكشف عن أى مواد متفجرة، والبدء فى تنفيد خطط تأمين المنشآت والكنائس، والشوارع المحيطة بها استعدادًا للانتخابات الرئاسية التى تنطلق فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين وسط تمركز سيارات الإطفاء والمفرقعات لتأمين المقار الانتخابية.
إضافة تعليق
قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل
صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة