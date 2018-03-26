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خبراء المفرقعات يتسلمون لجان الانتخابات لإجراء عمليات التمشيط قبل بدء التصويت

الإثنين، 26 مارس 2018 01:00 ص
خبراء المفرقعات يتسلمون لجان الانتخابات لإجراء عمليات التمشيط قبل بدء التصويت سيارات مفرقعات - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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تسلم خبراء المفرقعات ورجال الدفاع المدنى على مستوى الجمهورية، كافة اللجان الانتخابية المنتشرة بكافة القطاعات، لتتم عمليات فحص وتعقيم ومسح شامل بواسطة الكلاب البوليسية والأجهزة الكشفية وضباط المفرقعات، للكشف المبكر عن أى مفرقعات أو أجسام غريبة تثير الذعر أثناء إجراء التصويت فى الانتخابات الرئاسية.

 

كما يقوم خبراء المفرقعات بالكشف والفحص الأولى للسفارات والمنشآت العامة والشرطية، للكشف عن أى مواد متفجرة، والبدء فى تنفيد خطط تأمين المنشآت والكنائس، والشوارع المحيطة بها استعدادًا للانتخابات الرئاسية التى تنطلق فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين وسط تمركز سيارات الإطفاء والمفرقعات لتأمين المقار الانتخابية.

 

 


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