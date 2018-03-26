حملة "يلا سيسى" بالمعادى: دورنا مساعدة الناخبين فى الانتخابات الرئاسية







كتب مؤمن مختار

أكد أحمد يسرى، مسئول حملة "يلا سيسى" عن دائرة المعادى بداخل لجنة مدرسة المعادى "التجريبية" أن هناك مجموعة شباب من الحملة لمساعدة الناخبين من كبار السن.

وأضاف يسرى فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن هدف الحملة وتواجد الشباب متابعة سير الانتخابات، بالإضافة إلى أنهم مقسمون إلى فئات لمساعدة الناخبين فى انتخابات الرئاسية وزيادة الروح المعنوية عند الشعب وتوفير كافة الاحتياجات للناخبين.