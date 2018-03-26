حملة "يلا سيسى" بالمعادى: دورنا مساعدة الناخبين فى الانتخابات الرئاسية

حملة "يلا سيسى" بالمعادى: دورنا مساعدة الناخبين فى الانتخابات الرئاسيةالإثنين، 26 مارس 2018 12:41 م
مجموعة من شباب حملة "يلا سيسى" لمساعدة الناخبين
كتب مؤمن مختار
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أكد أحمد يسرى، مسئول حملة "يلا سيسى" عن دائرة المعادى بداخل لجنة مدرسة المعادى "التجريبية" أن هناك مجموعة شباب من الحملة لمساعدة الناخبين من كبار السن.
وأضاف يسرى فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن هدف الحملة وتواجد الشباب متابعة سير الانتخابات، بالإضافة إلى أنهم مقسمون إلى فئات لمساعدة الناخبين فى انتخابات الرئاسية وزيادة الروح المعنوية عند الشعب وتوفير كافة الاحتياجات للناخبين.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف
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