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حملة أمنية للقوات العراقية لتعقب خلايا داعش فى محافظة ديالى

الإثنين، 26 مارس 2018 08:07 م
حملة أمنية للقوات العراقية لتعقب خلايا داعش فى محافظة ديالى القوات العراقية - أرشيفية





(أ ش أ)
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بدأت قوة أمنية من الحشد الشعبى العراقى عمليات دهم وتفتيش واسعة لتعقب خلايا تنظيم "داعش" الإرهابى فى ناحية السعدية شمال شرق محافظة ديالي.

وقال مصدر محلى فى محافظة ديالى، فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) الاخبارية اليوم الإثنين، إن "تشكيلات من لواء 110 فى الحشد الشعبى انطلقت فى تنفيذ عمليات دهم وتمشيط واسعة فى ناحية السعدية 60كم شمال شرق بعقوبة ومحيطها لتعقب خلايا داعش، مضيفا أن العملية تجرى وفق معلومات استخبارية دقيقة.

يذكر أن دورية للحشد الشعبى تعرضت مساء يوم أمس إلى إطلاق نار من قبل "داعش" فى أطراف السعدية، ما اسفر عن اصابة أحد عناصرها.

 


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