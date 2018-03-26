جولدمان ساكس:تأثير محدود على كوريا الجنوبية من خطر حرب تجارة بين أمريكا والصين

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كشف بنك "جولدمان ساكس" الأمريكى النقاب عن التأثير المحدود على كوريا الجنوبية، بشأن فرض رسوم جمركية صارمة على الواردات الصينية من الجانب الأمريكى نظرًا لضعف سلسلة التوريد فى آسيا.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن ثمة مخاوف نمت بشأن الخلاف التجارى بين أكبر اقتصادين فى العالم، وامتداد تأثيره على الاقتصاد الكورى الجنوبى، بعد أن وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأسبوع الماضى على مشروع قانون يدعو إلى فرض تعريفات صارمة على السلع الصينية والقيود على الاستثمار، مما دفع بكين إلى التعهد بخفض التعريفات الانتقامية على الفولاذ الأمريكى ولحم الخنزير ومنتجات أخرى.

وقال بنك "جولدمان ساكس" فى تقرير أصدره اليوم الاثنين، إن خسائر الإنتاج الناجمة من فرض الرسوم الأمريكية على واردات التكنولوجيا من الصين ستتركز على الصين بنسبة 80% مع أقل من 10% من إجمالى الخسائر التى ستتكبدها بقية آسيا.

وأشار التقرير، إلى أن سلسلة التوريد الإقليمية قد ضعفت من خلال التنويع الجغرافى من قبل المصدرين الآسيويين وسياسة الصين نحو استبدال الواردات، مقدرا أن التأثير المحتمل للتدبير الأمريكى على الدخل القومى لكوريا الجنوبية سيكون حوالى 0.3%.

وأضاف التقرير أنه "من المستبعد أن تواجه أشباه الموصلات المنتجة فى آسيا انكماشًا كبيرًا فى الطلب نتيجة للتعريفة الأمريكية على المنتجات الصينية حيث يمكن أن يكون هناك طلب بديل من المنتجين فى أماكن أخرى".

وتعد الصين هى الشريك التجارى الأكبر لكوريا الجنوبية فى حين تعد الولايات المتحدة هى ثانى أكبر شريك لها.