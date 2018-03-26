تعرف على مكونات الأسمدة البلدية ضمن منتجات الأورجانيك × 5 معلومات







كتب عز النوبى

تعتبر الأسمدة البلدية العضوية أحد مكونات "الأورجانيك"، والتى لا تضاف إليها أى مواد كيمائية ومبيدات، وتضاف إلى التربة بعد تمام تحللها وما تشمله من عناصر مغذية، لإنتاج غذاء صحى وآمن من التلوث الناتج عن الأسمدة المعدنية والمبيدات الكيماوية.

ويقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن مكونات السماد العضوى "البلدى":

1- الروث: وهو الجزء غير المهضوم من غذاء الحيوان ويختلف تركيبه باختلاف نوع الحيوان وعمره والعلف الذى يتناوله ومقداره وبصفة عامة فإن محتوى الروث من الأزوت قليل جدا.

2- الفرشة: توضع الفرشة تحت الحيوانات لإراحتها وامتصاص بولها والفرشة المعتاد استعمالها هى التراب ونادرا ما تستخدم الفضلات النباتية، وهذه من الأسباب الرئيسية فى انحطاط نوع السماد البلدى.

3- السبلة: وهى نوع خاص من السماد العضوى مكون من روث وبول الحيوانات ويستخدم هذا النوع بكثرة فى تسميد أشجار الفاكهة وهو أغنى من السماد البلدى فى محتواه من العناصر الغذائية والمواد العضوية.

4- مخلفات الطيور والدواجن يعتبر هذا النوع من أجود أنواع الأسمدة العضوية لاحتوائه على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية .