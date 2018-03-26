تعرف على كيفية حساب فاتورة الكهرباء للوحدات التجارية







كتبت رحمة رمضان

يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريد معرفته عن كيفية حساب فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية للوحدات التجارية، وهى كالآتى:

** استهلاك 100 كيلووات ساعة = 50 جنيهًا

ويتم الحساب كالتالى: 100×0.45 = 45 جنيهًا + مقابل خدمة عملاء = 5 جنيهات.. ليكون الإجمالى 50 جنيهًا.

** استهلاك 150 كيلووات ساعة = 141 جنيهًا

ويتم الحساب كالتالى: 150×0.84= 126 جنيهًا + مقابل خدمة عملاء = 15 جنيهًا.. ليكون الإجمالى: 141 جنيهًا.

** استهلاك 250 كيلووات ساعة = 225 جنيهًا

ويتم الحساب كالتالى: 250 × 0.84 = 210 جنيها + مقابل خدمة عملاء = 15 جنيهًا.. ليكون الإجمالى: 225 جنيهًا.

** استهلاك 300 كيلووات ساعة = 308 جنيهات

ويتم الحساب كالتالى: 300 × 0.96 = 288 جنيهًا + مقابل خدمة عملاء = 20 جنيهًا.. ليكون الإجمالى: 308 جنيهات.

** استهلاك 400 كيلووات ساعة = 404٤ جنيهات

400 * 0.96 = 384 جنيهات

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها

الإجمالى 404 جنيه

استهلاك 500 كيلووات ساعة = 500 جنيه

500 × 0.96 = 480 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها

الإجمالى 500 جنيه

استهلاك 600 كيلووات ساعة = 596 جنيها

600 × 0.96 = 576 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها

الإجمالى 596 جنيه

استهلاك 650 كيلووات ساعة = 668.50 جنيه

600 × 0.96 = 576 جنيها

50 × 1.35 = 67.50 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها

الإجمالى 668 جنيه ونصف جنيه

استهلاك 750 كيلووات ساعة = 803.50 جنية

600 × 0.96 = 576 جنيها

150 × 1.35 = 202.5 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها

الإجمالى 803 جنيهات

استهلاك 1000 كيلووات ساعة = 1141 جنيها

600 × 0.96 = 576 جنيها

400 × 1.35 = 540 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها

الإجمالى 1141 جنيه

استهلاك 1200 كيلووات ساعة = 1720 جنيها

1200 ×1.40 = 1680 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها

الإجمالى 1720 جنيه

استهلاك 2000 كيلووات ساعة = 2840 جنيها

2000 × 1.40 = 2800 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها

الإجمالى 2840