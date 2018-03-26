تعرف على كيفية حساب فاتورة الكهرباء للوحدات التجارية

تعرف على كيفية حساب فاتورة الكهرباء للوحدات التجاريةالإثنين، 26 مارس 2018 03:30 ص
كتبت رحمة رمضان
يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريد معرفته عن كيفية حساب فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية للوحدات التجارية، وهى كالآتى:
** استهلاك 100 كيلووات ساعة = 50 جنيهًا
ويتم الحساب كالتالى: 100×0.45 = 45 جنيهًا + مقابل خدمة عملاء = 5 جنيهات.. ليكون الإجمالى 50 جنيهًا.
** استهلاك 150 كيلووات ساعة = 141 جنيهًا
ويتم الحساب كالتالى: 150×0.84= 126 جنيهًا + مقابل خدمة عملاء = 15 جنيهًا.. ليكون الإجمالى: 141 جنيهًا.
** استهلاك 250 كيلووات ساعة = 225 جنيهًا
ويتم الحساب كالتالى: 250 × 0.84 = 210 جنيها + مقابل خدمة عملاء = 15 جنيهًا.. ليكون الإجمالى: 225 جنيهًا.
** استهلاك 300 كيلووات ساعة = 308 جنيهات
ويتم الحساب كالتالى: 300 × 0.96 = 288 جنيهًا + مقابل خدمة عملاء = 20 جنيهًا.. ليكون الإجمالى: 308 جنيهات.
** استهلاك 400 كيلووات ساعة = 404٤ جنيهات
400 * 0.96 = 384 جنيهات
مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها
الإجمالى 404 جنيه
استهلاك 500 كيلووات ساعة = 500 جنيه
500 × 0.96 = 480 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها
الإجمالى 500 جنيه
استهلاك 600 كيلووات ساعة = 596 جنيها
600 × 0.96 = 576 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها
الإجمالى 596 جنيه
استهلاك 650 كيلووات ساعة = 668.50 جنيه
600 × 0.96 = 576 جنيها
50 × 1.35 = 67.50 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها
الإجمالى 668 جنيه ونصف جنيه
استهلاك 750 كيلووات ساعة = 803.50 جنية
600 × 0.96 = 576 جنيها
150 × 1.35 = 202.5 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها
الإجمالى 803 جنيهات
استهلاك 1000 كيلووات ساعة = 1141 جنيها
600 × 0.96 = 576 جنيها
400 × 1.35 = 540 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها
الإجمالى 1141 جنيه
استهلاك 1200 كيلووات ساعة = 1720 جنيها
1200 ×1.40 = 1680 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها
الإجمالى 1720 جنيه
استهلاك 2000 كيلووات ساعة = 2840 جنيها
2000 × 1.40 = 2800 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها
الإجمالى 2840
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