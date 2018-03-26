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تعرف على كيفية حساب فاتورة الكهرباء للوحدات التجارية

الإثنين، 26 مارس 2018 03:30 ص
تعرف على كيفية حساب فاتورة الكهرباء للوحدات التجارية فاتورة كهرباء - أرشيفية





كتبت رحمة رمضان
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يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريد معرفته عن  كيفية حساب فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية للوحدات التجارية، وهى كالآتى:

** استهلاك 100 كيلووات ساعة = 50 جنيهًا

ويتم الحساب كالتالى: 100×0.45 = 45 جنيهًا + مقابل خدمة عملاء = 5 جنيهات.. ليكون الإجمالى 50 جنيهًا.

** استهلاك 150 كيلووات ساعة = 141 جنيهًا

ويتم الحساب كالتالى: 150×0.84= 126 جنيهًا + مقابل خدمة عملاء = 15 جنيهًا.. ليكون الإجمالى: 141 جنيهًا.

** استهلاك 250 كيلووات ساعة = 225  جنيهًا

ويتم الحساب كالتالى: 250 × 0.84 = 210 جنيها + مقابل خدمة عملاء = 15 جنيهًا.. ليكون الإجمالى: 225 جنيهًا.

** استهلاك 300 كيلووات ساعة = 308 جنيهات

ويتم الحساب كالتالى: 300 × 0.96 = 288 جنيهًا + مقابل خدمة عملاء = 20 جنيهًا.. ليكون الإجمالى: 308 جنيهات.

** استهلاك 400 كيلووات ساعة = 404٤ جنيهات

            400 * 0.96 = 384 جنيهات

            مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها

            الإجمالى 404 جنيه

استهلاك 500 كيلووات ساعة = 500 جنيه

            500 × 0.96 = 480 جنيها

            مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها

            الإجمالى 500 جنيه

استهلاك 600 كيلووات ساعة = 596 جنيها

            600 × 0.96 = 576 جنيها

            مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها

           الإجمالى 596 جنيه

استهلاك 650 كيلووات ساعة = 668.50 جنيه

            600 × 0.96 = 576 جنيها

           50 × 1.35 = 67.50 جنيها

           مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها

           الإجمالى 668 جنيه ونصف جنيه

 

 

استهلاك 750 كيلووات ساعة = 803.50 جنية

            600 × 0.96 = 576 جنيها

            150 × 1.35 = 202.5 جنيه

            مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها

           الإجمالى 803 جنيهات

 

استهلاك 1000 كيلووات ساعة = 1141 جنيها

            600 × 0.96 = 576 جنيها

            400 × 1.35 = 540 جنيها

            مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها

            الإجمالى 1141 جنيه

 

استهلاك 1200 كيلووات ساعة = 1720 جنيها

            1200 ×1.40 = 1680 جنيها

            مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها

            الإجمالى 1720 جنيه

 

استهلاك 2000 كيلووات ساعة = 2840 جنيها

            2000 × 1.40 = 2800 جنيها

            مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها

            الإجمالى 2840

 

 


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