video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 مارس 2018 03:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على أهم العلامات التحذيرية التى تدل على إصابتك بأورام الجهاز الهضمى

الإثنين، 26 مارس 2018 09:56 م
تعرف على أهم العلامات التحذيرية التى تدل على إصابتك بأورام الجهاز الهضمى الدكتور حسين الأمين أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بطب أسيوط





كتبت أمل علام
إضافة تعليق

قال الدكتور حسين الأمين أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بطب أسيوط، أنه تم تخصيص جلسة عن الاكتشاف المبكر لأورام الجهاز الهضمى، خلال مؤتمر الجمعية المصرية للمناظير والجهاز الهضمى والكبد المنعقد حاليا بالقاهرة .

 

وقال أن معظم الأورام تشخص متأخرا، وبالتالى فرصة المريض للعيش لمدة 5 سنوات تكون فى 15 % من الحالات فقط بعد اكتشاف المرض، ولكن الاكتشاف المبكر يمنح 90 % من المرضى العيش لمدة 5 سنوات بعد اكتشاف المرض.

 

وشدد على أن هذا من مسئولية الطبيب الذى يقوم بالمنظار، حيث تتوقف على مدى اكتشاف المرض من خلال الطريقة التى يقوم بها أثناء المنظار .

 

وقال أثبتت بعض الدراسات أن هناك عددا يتراوح بين 6 % إلى 19 % من المرضى الذين سبق إجراء منظار لهم خلال سنة، أن هؤلاء المرضى كانوا يعانون من الورم، ولم يتم اكتشافهم أثناء إجراء المنظار الأول، لذلك يجب إتباع الإجراءات العلمية لإجراء المنظار، وبالذات إذا توافرت فى المريض العلامات التحذيرية والتى تشير إلى احتمالية وجود ورم فى هؤلاء المرضى مثلا ، وجود أنيميا شديدة،أو نقص شديد فى الوزن، او صعوبة فى البلع، أو قىء دموى، وآلام بالبطن .

 

وقال أنه يجب الاستخدام الأمثل للتطور الذى حدث فى مجال المناظير بحيث أن المريض الذى يكون هناك شك فى وجود ورم صغير أو اشتباه ورم أثناء إجراء المنظار يتم استخدام الصبغة التى تظهر وجود ورم من عدمه، كما أنها تحدد المكان الذى يمكن أخذ عينة من خلال المنظار لإثبات وجود الورم، أو استخدام مناظير ذات الكفاءة العالية، "عالية الدقة" فى تشخيص هؤلاء المرضى الذين يعانون من أورام بالمرىء والمعدة والاثنى عشر.

 

 وينصح بأخذ أكثر عينة من مكان الورم للتشخيص السليم بالإضافة إلى كفاءة طبيب علم الأنسجة، والاهتمام بالمرضى الذين يعانون من مرض باريت ومرضى الجرثومة الحلزونية، والتى قد تسبب تغيرات فى الغشاء المبطن للمعدة فتسبب السرطان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أستاذ جهاز هضمى: 4 نصائح يجب اتباعها لتجنب الإصابة بحصوات المرارة

أستاذ جهاز هضمى: التهاب القولون التقرحى يتحسن مع الحمل وبعد الولادة

وزير الصحة يعيد تشكيل لجنة جراحات الجهاز الهضمى برئاسة عميد معهد الكبد

أورام الجهاز الهضمى

الاكتشاف المبكر

علامات منذرة

تعرف على علامات الاورام




لا تفوتك
صور.. السيسي يجتمع مع أعضاء حملته لمتابعة سير العملية الانتخابية

صور.. السيسي يجتمع مع أعضاء حملته لمتابعة سير العملية الانتخابية

صور.. حملة موسى مصطفى موسى: لدينا 250 وكيلا و7210 مندوبين بجميع اللجان

صور.. حملة موسى مصطفى موسى: لدينا 250 وكيلا و7210 مندوبين بجميع اللجان

الوطنية للانتخابات" توضح آخر تطورات عملية الانتخابية.. المتحدث باسم الهيئة: المحذوفون من القاعدة الانتخابية مليون و510 آلاف مواطن.. القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية الأعلى تصويتا.. وإعلان النتيجة 2أبريل

الوطنية للانتخابات" توضح آخر تطورات عملية الانتخابية.. المتحدث باسم الهيئة: المحذوفون من القاعدة الانتخابية مليون و510 آلاف مواطن.. القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية الأعلى تصويتا.. وإعلان النتيجة 2أبريل

صور .."المصريون شداد وقت الأزمات".. طوابير الناخبين صفعة على وجه وسائل الإعلام الغربية المحرضة ضد مصر.. الإقبال الكثيف يكذب التقارير الإعلامية عن العزوف.. والانتخابات الرئاسية تمزج جميع فئات المجتمع فى جسد واحد

صور .."المصريون شداد وقت الأزمات".. طوابير الناخبين صفعة على وجه وسائل الإعلام الغربية المحرضة ضد مصر.. الإقبال الكثيف يكذب التقارير الإعلامية عن العزوف.. والانتخابات الرئاسية تمزج جميع فئات المجتمع فى جسد واحد

فيديو.. الجدة حكيمة 101 عام تشارك بالانتخابات على سرير الإسعاف بالأزبكية

فيديو.. الجدة حكيمة 101 عام تشارك بالانتخابات على سرير الإسعاف بالأزبكية

أرسنال يعلن تجديد عقد محمد الننى

أرسنال يعلن تجديد عقد محمد الننى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة