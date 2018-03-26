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تعرف على أهمية ومهام حاضنات الأعمال.. فى نقاط

الإثنين، 26 مارس 2018 07:00 ص
تعرف على أهمية ومهام حاضنات الأعمال.. فى نقاط الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى





كتب : مصطفى عبد التواب
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نشر مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط، 8 نقاط تشرح أهمية ومهام حاضنات الأعمال التى تنوى الحكومة نشرها على مستوى الجمهورية، وفيما يلى شرح لأهمية الحاضنات ومهامها.


أهمية حاضنات الأعمال


 

1-المساعدة في إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية تعمل على تقديم خدماتها للمجتمع والعمل على تهيئة المناخ المناسب وتوفير كل الإمكانيات التى تعمل على تسهيل إقامة المشروعات

2- ربط المشروعات الجديدة مع السوق من خلال تكوين حلقة مشتركة بين هذه المشروعات والمشروعات الموجودة

3- ربط المشروعات المحتضنة داخل الحاضنة مع بعضها البعض للاستفادة من خبراتها ونقاط ضعفها وكيفية التغلب عليها مع تحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية من أجل تنمية الموارد البشرية، وحل مشكلة البطالة

4- تشجيع قيام الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية التي تساعد الوضع الاقتصادي للدولة على النمو والتطور.

أهمية حاضنات الأعمال
أهمية حاضنات الأعمال

 

مهام تلك الحاضنات

 

1- تقديم الخدمات الاستثمارية المتعلقة بدراسة جدوى المشروعات

2-توفير المساندة والاستشارة المالية والإدارية والتسويقية

3- تقديم الدعم الفنى والمالى واللوجيستى للمنشآت الصغيرة

4-توفير التدريب الإدارى أو التقنى لعاملى المؤسسة من طرف المؤسسة الحاضنة أو هيئات خاصة.

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مهام حاضنات الاعمال 

 


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