تعرف على أهمية ومهام حاضنات الأعمال.. فى نقاط

تعرف على أهمية ومهام حاضنات الأعمال.. فى نقاطالإثنين، 26 مارس 2018 07:00 ص
كتب : مصطفى عبد التواب
نشر مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط، 8 نقاط تشرح أهمية ومهام حاضنات الأعمال التى تنوى الحكومة نشرها على مستوى الجمهورية، وفيما يلى شرح لأهمية الحاضنات ومهامها.
أهمية حاضنات الأعمال
2- ربط المشروعات الجديدة مع السوق من خلال تكوين حلقة مشتركة بين هذه المشروعات والمشروعات الموجودة
3- ربط المشروعات المحتضنة داخل الحاضنة مع بعضها البعض للاستفادة من خبراتها ونقاط ضعفها وكيفية التغلب عليها مع تحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية من أجل تنمية الموارد البشرية، وحل مشكلة البطالة
4- تشجيع قيام الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية التي تساعد الوضع الاقتصادي للدولة على النمو والتطور.
أهمية حاضنات الأعمال
مهام تلك الحاضنات
1- تقديم الخدمات الاستثمارية المتعلقة بدراسة جدوى المشروعات
2-توفير المساندة والاستشارة المالية والإدارية والتسويقية
3- تقديم الدعم الفنى والمالى واللوجيستى للمنشآت الصغيرة
4-توفير التدريب الإدارى أو التقنى لعاملى المؤسسة من طرف المؤسسة الحاضنة أو هيئات خاصة.
مهام حاضنات الاعمال
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