تعرف على أهمية ومهام حاضنات الأعمال.. فى نقاط

نشر مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط، 8 نقاط تشرح أهمية ومهام حاضنات الأعمال التى تنوى الحكومة نشرها على مستوى الجمهورية، وفيما يلى شرح لأهمية الحاضنات ومهامها.







1-المساعدة في إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية تعمل على تقديم خدماتها للمجتمع والعمل على تهيئة المناخ المناسب وتوفير كل الإمكانيات التى تعمل على تسهيل إقامة المشروعات

2- ربط المشروعات الجديدة مع السوق من خلال تكوين حلقة مشتركة بين هذه المشروعات والمشروعات الموجودة

3- ربط المشروعات المحتضنة داخل الحاضنة مع بعضها البعض للاستفادة من خبراتها ونقاط ضعفها وكيفية التغلب عليها مع تحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية من أجل تنمية الموارد البشرية، وحل مشكلة البطالة

4- تشجيع قيام الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية التي تساعد الوضع الاقتصادي للدولة على النمو والتطور.

أهمية حاضنات الأعمال