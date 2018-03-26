انطلاقة قوية لعقود خام شنغهاى مع هيمنة شركات التجارة العالمية







بكين (رويترز)

شهدت عقود شنغهاى الآجلة للنفط الخام انطلاقة قوية اليوم الاثنين مع إقبال شركات التجارة الغربية وشركات النفط الصينية الرئيسية على تداول أحدث أداة مالية نفطية فى العالم والتى يتوقع كثيرون أن تصبح سعرا مرجعيا عالميا ثالثا بجانب خامى برنت وغرب تكساس الوسيط.

أصبحت شركات عالمية كبرى لتجارة السلع مثل جلينكور وترافيجورا وفريبوينت وميركوريا من أوائل من تداولوا العقود الجديدة رغم استمرار المخاوف من أن المستثمرين الدوليين الأصغر ربما يواجهون صعوبات فى التعامل مع قواعدها التنظيمية غير المعتادة والمعقدة.

وإطلاق العقود النفطية الآجلة المقومة باليوان الصيني، وهى أول عقود مشتقات صينية لسلعة أولية تتاح أمام المستثمرين الأجانب، هو ذروة جهود استمرت عشر سنوات فى بورصة شنغهاى للعقود الآجلة لمنح أكبر بلد مستهلك للطاقة فى العالم مزيدا من النفوذ فى تسعير الخام المبيع إلى آسيا.

والصين ثانى أكبر مستهلك للنفط فى العالم، وتجاوزت الولايات المتحدة فى 2017 لتصبح أكبر مستورد فى العالم للخام. والطلب الصينى عامل رئيسى بالفعل فى تحديد أسعار النفط العالمية.

ومع إظهار شركات التجارة الكبرى رغبة قوية فى الاستفادة من سوق المشتقات الصينية الضخمة، فقد تحدت قيم التداول فى شنغهاى عقود برنت خلال ساعات التعاملات الآسيوية، وهو ما يبرز إمكانية حدث تداولات للاستفادة من فروق الأسعار مع أسواق النفط فى الولايات المتحدة وأوروبا وسلطنة عمان.

وقال مات ستانلي، وهو وسيط يعمل فى الوقود مع فريت انفستور سيرفسيز فى دبى "لست على يقين مما إذا كان ذلك سيؤثر بشكل حقيقى على المؤشرات القياسية الأخرى للخام، لكن أصبح لدى التجار أداة جديدة، ولذا أتوجه بالتحية إلى الصين على جلب شيء ربما يؤجج بعض التقلبات".

وشهدت التعاملات التى اتسمت بالحماس فى اليوم الأول لإطلاق العقود الجديدة فى شنغهاى تعاملات بنحو 20 مليون برميل للتسليم فى سبتمبر بحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش عند الإغلاق.

كان عقد سبتمبر الأنشط قد فتح عند 440.4 يوان (69.78 دولار) للبرميل مقارنة مع نقطة مرجعية تبلغ 416 يوانا وقد قفز إلى 447.1 يوان (70.85 دولار) فى الدقائق الأولى من المعاملات.

جاءت القفزة بعد أن فتحت عقود برنت الآجلة تسليم مايو فوق 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ يناير لتوقعات بأن السعودية، أكبر منتج فى أوبك، قد تمدد تخفيضات المعروض إلى 2019 إضافة إلى المخاوف من أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران.

وفى نهاية جلسة بعد الظهر كانت أسعار شنغهاى مرتفعة 3.34 بالمئة عند 430.2 يوان مع تداول 40 ألفا و656 دفعة.

فى المقابل كان برنت والخام الأمريكى منخفضين انخفاضا طفيفا بحلول ذلك الحين تحت وطأة بواعث القلق من حرب تجارية تلوح فى الأفق بين الولايات المتحدة والصين.

تحسب البورصات الصينية كلا من طرفى التداول - البيع والشراء - كدفعتين مما يعنى أن إجمالى النفط المتداول كان 20 ألفا و328 دفعة بما يعادل 20.3 مليون برميل.